【本誌】 2017年2月10日 12:00 2017:02:10:12:00:00

新アトラクション「アイアンマン・エクスペリエンス」が1月11日にオープンし、

ますます注目を集める香港ディズニーランド・リゾート。



今回は、香港ディズニーランド・リゾートのお楽しみの1つでもある「キャラクター・グリーティング」をご紹介します! 大人も子供も余裕で待てるくらいの待ち時間で、レアなキャラクターにも会えるので、キャラクター・グリーティング好きには堪らない夢の国♡

CanCam取材チームも、普段は“グリーティングよりアトラクション派”だったのですが、一緒に写真を撮ってハグするうちに、「これは…恋!?」と錯覚するほど、キュンとときめいてしまいました♡ そのくらい優しくてジェントルなキャラクターが多いので、グリーティングデビューをするにも、絶好の場所です!!



★パーク開演30分前から、グリーティングがスタート♡



開演30分前からゲートがオープンし、メインストリートUSAまで入ることができるんですが、そこはもう、ギャラクター・グリーティング天国!! しかも、ペアで登場するキャラクターが多いのも、香港ディズニーランド・リゾートならでは。



入ってすぐ、中央のガゼボでは、ミッキー&ミニーがお出迎え!





こんなラブラブっぷりも見せつけてくれます!



さらに進むと、チップとデールも!





パーク内へ少し進んだところにある、「メインストリート・シネマ:マイ・ジャーニー・ウィズ・ダッフィー」というダッフィー、シェリーメイ、ジェラトーニのグッズ専門店では、彼らとのグリーティングも!



組み合わせは日によって、ダッフィー&シェリーメイ、ダッフィー&ジェラトーニとさまざま。ジェラトーニとのグリーティングは、今のところ香港ディズニーランド・リゾート限定なので、「絶対ジェラトーニと写真が撮りたい!」という人は、現地でキャストの方にスケジュールを確認したほうがよさそうです!(※グリーティングが開催されない日もあるみたいです)



私たちもCanCam2月号付録の自撮りライトで、一緒に写真を撮ってもらいました!

シャッターを押すたびに、表情やポーズを変える様子は、もはやモデル並!

おふたりには、この自撮りライトの光量が少し強すぎたみたいで「眩しい!!」という

しぐさすら、チャーミング…♡でした。







★憧れのスター・ウォーズのキャラクターに会える!@トゥモローランド



2016年より始まったスター・ウォーズテーマのグリーティングやアトラクションは、

現在も続行中!

「スターウォーズ:コマンド・ポスト」では、チューバッカとR2-D2と写真が撮れちゃいます!





ふたりが、しゃべったり動いたりする姿は、映画の中そのもの!

一瞬自分がスター・ウォーズの世界に入り込んだような気分を味わえます♪



また、運がよければ、キャプテン・ファズマとストームトルーパーのパトロールに遭遇することも! さらに、キャプテン・ファズマからのご指名制で、選ばれた人のみ、一緒に写真を撮ることができるんです! スター・ウォーズのアイテムを身につけていると、ご指名率が高まるかも!?(注:編集部調べ)







★パーク内はキャラクターだらけ♪ キョロキョロしながら歩くべし!



パーク内を歩くだけで、いろんなキャラクターに出会えるのが

香港ディズニーランド・リゾートの特徴!

トイ・ストーリーランドの「バレル・オブ・ファン」では、人気トイたちが交代で登場!

常に行列が出来ていました!





バズは子供たちに大人気♥



ファンタジーランドの「フェアリーテール・フォレスト」のティンカー・ベルは、アイドルも顔負けなCUTEなポーズがお得意♪

お庭そのものにも、思わず写真を撮ってインスタにUPしたくなるしかけがいっぱいなので、要チェックです!







★パーク内だけではなく、ホテルのレストランも見逃せない!



香港ディズニーランド・ホテルの「エンチャンテッド・ガーデン・レストラン」では、朝食中にミッキーたちが遊びに来てくれるんです。テーブルごとに回ってくれるので、通常のキャラグリより時間がたっぷり!ひとり占めできちゃいます。なんて贅沢♡







また、ディズニー・ハリウッド・ホテル内にある「シェフ・ミッキー」では、シェフ姿のミッキーが! こちらは入り口でお出迎えしてくれます♪







いつも待ち時間を考え、敬遠してきたキャラクター・グリーティングでしたが、

今回いろんなキャラクターと触れ合ううちに、ハマってしまった私たち。

中でも、ダッフィーのギュッと男らしいハグは、今思い出しても…♡(笑)

衣装も、中国の旧正月である春節や、ハロウィン、クリスマス…とシーズンに合わせて色々変わるので、季節ごとにチェックしてみると、より楽しめそうです!



As to Disney artwork,logos and properties : ©Disney



取材協力/ディズニー・ディスティネーション・インターナショナル

www.HKdisneyland.jp