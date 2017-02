【本誌】 2017年2月 7日 12:00 2017:02:07:12:00:00





世界各地にあるディズニーリゾートの中でも、日本から気軽に行けて、ひと味違った楽しみ方ができると人気の香港ディズニーランド・リゾート。

その魅力についてはWoman Insightで過去にも何度かお伝えしてきましたが、2017年1月11日に、マーベル映画をテーマにしたディズニーパーク初のアトラクション『アイアンマン・エクスペリエンス』がオープンしました!







『アイアンマン・エクスペリエンス』は、香港を舞台とした新ライド型アトラクション。アイアンマンと一緒に香港の空を飛んだり、ヒドラ(悪の秘密犯罪組織)との戦いを体感することができるんです。



アイアンマンと握手できる特別スポットからアトラクションの詳細、そして魅惑のお土産までレポートいたします!

1.まずは『アイアンマン・テック・ショーケース』でアイアンマンと握手!

2.アイアンマンの世界観が現実に!『スターク・エキスポ』は見どころ満載

3.新アトラクション『アイアンマン・エクスペリエンス』は爽快でリピート必至

4.お土産で喜ばれる『アイアンマン』グッズはこれだ!





1.まずは『アイアンマン・テック・ショーケース』でアイアンマンと握手!



『アイアンマン・エクスペリエンス』があるのは、パークに入って右手にある「トゥモローランド」内。スター・ウォーズの世界とスペース・マウンテンが合体した『ハイパー・スペース・マウンテン』の登場で大人気のテーマランドの奥に位置しています。



アトラクションに向かう……前に立ち寄るべきは、『アイアンマン・テック・ショーケース』。こちらでは、アイアンマンと会話したり、握手したりすることができるんです。





「アイアンマン・テック・ショーケース」はこの看板が目印



映画さながらの演出で登場するアイアンマン。ユーモア溢れる会話を楽しんだり(ただし英語)、一緒に写真を撮ってもらったり、運が良ければハグをしてもらえることも!







2.アイアンマンの世界観が現実に!『スターク・エキスポ』は見どころ満載



すっかり虜になったところで、いざ『アイアンマン・エクスペリエンス』へ向かいます。







アトラクションまでの間は、アイアンマンである発明家のトニー・スタークと、彼の父親であり巨大軍需企業「スターク・インダストリーズ」の創設者のハワード・スタークが生み出した数々の発明の歴史を振り返るプレショーエリアの展示を見ながら進みます。



4つの展示ホールを持つ「スターク・エクスポ」には、歴代パワードスーツやアーク・リアクターのモデル、そしてキャプテン・アメリカのシールドまで、その重厚感はファンならずとも感動すること間違いなし!





初代パワードスーツ。設計図や当時の新聞も展示





持続可能な再生エネルギー、アーク・リアクター





キャプテン・アメリカのシールドも!





トニー・スタークが発明した人工知能、J.A.R.V.I.S.(ジャービス)





最新モデルの「スターク・ヴィジョン」





トニー最新の発明「アイアン・ウィング・マーク8」。新アトラクション「アイアンマン・エクスペイエンス」ではこれに搭乗する設定



「ホール・オブ・プロテクション」「ホール・オブ・エナジー」「ホール・オブ・モビリティー」「ホール・オブ・レガシー」……それぞれの展示を堪能したら、アトラクションの入り口に到着。



3.新アトラクション『アイアンマン・エクスペリエンス』は爽快でリピート必至





アイアンマン・エクスペリエンスの入口





アイアンマン・エクスペリエンスの内部



展示にもあった最新の「スタークヴィジョン・グラス」をかけて「アイアン・ウィング」に搭乗、ベルトをしっかり締めたら、いよいよスタート。



アーク・リアクターを原動力としている香港スターク・タワーを目ざして飛び立ちます。





(C)2016MARVEL



道中は九龍や青馬大橋、ビクトリア・ハーバーなど香港の景色を楽しめ、さながら本当に空を飛んでいるかのような気分に。



かと思いきや、敵であるヒドラの奇襲を受け突然バランスを崩したり、すんでのところでアイアンマンが助けてくれ、一緒に戦ったり……。フライトシミュレーターや3Dプロジェクション、サラウンド音声などの最新テクノロジーを駆使しているだけあって、スリルと高揚感が次々と押し寄せ、ほかのアトラクションでは味わえない不思議な一体感まで味わえます。



終わった後、ハマると「もう1回!」となること確実ですが、香港ディズニーランドでは人気アトラクションもほど良い待ち時間で乗れるそう。なので、あまり時間をかけずにリピートできるところも魅力です♡(※待ち時間はシーズンやイベントなど混みぐあいによります。)



4.お土産で喜ばれる『アイアンマン』グッズはこれだ!



さて、海外といえばお土産です。せっかく香港ディズニーランドに来たんだから、お土産もそれっぽいものがいいし、せっかくならここでしか売っていないアイアンマングッズはいかが? ということで、グッズを取り扱う『エクスポ・ショップ』で見つけたおすすめお土産をご紹介します!





限定グッズがずらり



いちばん人気だったのは、やはりお菓子。特にマスク型のケースに入ったチョコクランチは見た目もインパクトがあるので友達ウケもばっちり! チョコを取り出すには口をパカッと開けて手を入れるのですが、これがなかなかシュールです。





中はチョコクランチ



シンプルな缶ケースタイプもあります。こちらはマスク型クッキー。素朴なバター風味が美味♡







小粋なメンズには、やはりキーホルダーがおすすめ。全身タイプ、頭部、パーツなど、バリエーションも豊富なのが嬉しいところ。





全身タイプ。手が動く





存在感のある頭部





キャッチーな手はとくに人気



それぞれずしりとした重みがある本格派なので、こだわり派の彼にオススメです。



おしゃれに敏感な友達に、ぜひおすすめしたいのがTシャツ。







香港ディズニーランドのTシャツは、ちょっと辛口でシンプルなデザインが多いので、大人でも着やすいデザインなのがポイント。特にアイアンマンのものは、ロゴもおしゃれでコーディネートのスパイスとしても大活躍します。



ちなみにこの『エクスポ・ショップ』には、ゲームエリア『ビカム・アイアンマン・アット・スターク・エクスポ』が併設。ここでは、バーチャルの世界でアイアンマンのスーツを着てゲームに参加することができます!





動きにあわせて、スーツを着た自分が動き出す!







いかがでしたか? アトラクションからお土産まで、とにかく楽しい『アイアンマン・エクスペリエンス』、ぜひ早めに体験することをおすすめします!



今回はアイアンマンが目的だった香港ディズニーランド・リゾートへの旅でしたが、実はすっかりハマって帰って来た編集部スタッフ。その理由は、他の国にはない過ごしやすさと魅力的なスポットにありました!詳しくは次回ご紹介します!





As to Disney artwork,logos and properties : ©Disney



取材協力/ディズニー・ディスティネーション・インターナショナル

www.HKdisneyland.jp